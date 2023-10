«Derrière Jean-Luc Mélenchon, il y a l'émergence d'un peuple islamo-gauchiste», affirme Éric Zemmour

Alors que les élections européennes de 2024 approchent à grands pas et que la présidentielle de 2027 est déjà dans toutes les têtes, l'invité du Grand Rendez-vous d'Europe 1/ CNews/ Les Échos, Éric Zemmour, est revenu sur l'électorat des partis de gauche. Selon le président de Reconquête, il y a eu, lors de la présidentielle de 2022, "l'émergence, derrière Jean-Luc Mélenchon, d'un peuple islamo-gauchiste".

"69% des musulmans ont voté Jean-Luc Mélenchon", souligne Éric Zemmour, reprenant les chiffres d'un sondage Ifop avec La Croix, sur le vote des électorats confessionnels au 1er tour de l'élection présidentielle de 2022. Selon le président de Reconquête, "les mosquées et les Frères musulmans ont fait voter Jean-Luc Mélenchon."

"Pour Jean-Luc Mélenchon, la France, c'est le peuple islamo-gauchiste qui a voté pour lui"

46% des électeurs de confession musulmane se sont également abstenus lors de ce premier tour, selon les données de l'Ifop. "Tout l'enjeu de Jean-Luc Mélenchon est désormais de faire voter ces 46 % et tous ceux qui arrivent, c'est-à-dire les gens qui seront naturalisés, 120.000 par an, les gens qui ont 12-13 ans et qui auront 18 ans en 2027, encore quelques centaines de milliers pour qu'il assure au minimum sa présence au second tour et voir sa victoire. Je pense que la séquence que nous venons de vivre a permis à Jean-Luc Mélenchon d'assurer sa présence au second tour de 2027", avance Éric Zemmour.

Faisant référence au tweet polémique de Jean-Luc Mélenchon lors du déplacement de Yaël Braun-Pivet en Israël, où le leader de la France Insoumise accusait la présidente de l'Assemblée nationale de "camper à Tel-Aviv pour encourager le massacre" à Gaza, "pas au nom du peuple français !", Éric Zemmour considère que "pour lui, la France, c'est le peuple islamo-gauchiste qui a voté pour lui".

"La politique migratoire de Madame Borne prépare la victoire de Jean-Luc Mélenchon"

Pour le président de Reconquête, le fait que Jean-Luc Mélenchon soit toujours bien placé dans les sondages d'opinions alors que de nombreux politiques le mettent "en dehors de l'arc républicain" est liée aux décisions du gouvernement. "La politique migratoire de Madame Borne prépare la victoire de Jean-Luc Mélenchon", assure Éric Zemmour, qui regrette le refus des autres partis de droite de créer une alliance lors de la présidentielle de 2022 "pour s'opposer à ce peuple islamo-gauchiste". "Ils ont fait la danse du ventre devant Monsieur Mélenchon, et Madame Le Pen et les Républicains ont refusé l'union des droites que je proposais pour m'opposer à cette gauche."

Pour Éric Zemmour, "ce n'est pas seulement l'extrême-gauche comme on veut le faire croire, mais la gauche qui ne peut plus survivre électoralement sans ce peuple islamo-gauchiste. La gauche républicaine n'existe plus électoralement", conclut-il au micro du Grand Rendez-vous.