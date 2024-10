Dérapage budgétaire : Le Maire, Attal et Borne auditionnés au Sénat

L'ancien ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire et les ex-Premiers ministres Elisabeth Borne et Gabriel Attal seront auditionnés dans les prochains jours au Sénat dans le cadre d'une mission d'information sur le dérapage des finances publiques, a annoncé jeudi la chambre haute.

Des auditions à compter du jeudi 7 septembre

Dès le 7 novembre à 08H00, l'ancien locataire de Bercy se présentera devant la commission des Finances de la Haute assemblée, suivi à 15H30 par l'ex-ministre des Comptes publics Thomas Cazenave. Gabriel Attal sera entendu le lendemain à 09H00, tandis qu'Elisabeth Borne se présentera le 15 novembre à 15H00.

Ces auditions se tiennent dans le cadre d'une mission d'information du Sénat sur la dégradation des finances publiques depuis 2023 et son suivi par le gouvernement et l'administration. Lancée en mars 2024, elle avait déjà rendu un premier rapport mais a été réactivée à la rentrée face aux nouveaux chiffres du déficit public, qui pourrait dépasser les 6% du PIB en 2024.

Le Sénat, dont la majorité de droite et du centre s'inscrivait dans l'opposition jusqu'à la nomination de Michel Barnier à Matignon, s'était montré très offensif ces dernières années contre Bercy et Bruno Le Maire, régulièrement accusé "d'insincérité" et "d'opacité" vis-à-vis du Parlement. Alors que le texte du budget 2025 a pour objectif de ramener le déficit à 5% du PIB l'année prochaine avec 60 milliards d'euros d'économies visées, l'Assemblée nationale a elle aussi lancé une commission d'enquête sur le même sujet, aux prérogatives élargies.