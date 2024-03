«Démontrer mon ancrage local», Valérie Hayer, tête de liste Renaissance, entame sa campagne pour les européennes

Tout juste nommée tête de liste Renaissance pour les élections européennes de juin prochain, l'eurodéputée Valérie Hayer était en déplacement en Mayenne ce vendredi, son département d'origine. Une campagne lancée au milieu des vaches, à une quinzaine de kilomètres à peine des terres de sa famille. Être fille et sœur d'agriculteurs constitue un atout sur lequel compte Valérie Hayer, alors que la colère paysanne ne retombe pas.

"Je suis avant tout une femme issue de la ruralité. Ce qui est important pour moi, c'était surtout de démontrer mon ancrage local. Je crois que c'est l'une de mes spécificités par rapport à beaucoup de mes concurrents", assure-t-elle. Des adversaires en direction desquels elle décoche de premières flèches en ciblant, sans le citer, le RN de Jordan Bardella, le grand favori des sondages.

En déplacement samedi au Salon de l'Agriculture

"Ce sont peut-être les élections les plus importantes de l'histoire de l'Union européenne. La bataille est claire. Il y a ceux qui veulent détruire nos démocraties et détruire l'Europe de l'intérieur. On est là pour porter un projet d'avenir, porteur de solutions pour les Français", affirme Valérie Hayer.

>> LIRE AUSSI - Européennes : le PS et Place Publique trouvent un accord sur leur liste commune

Si elle s'est fait un nom solide à Bruxelles, l'eurodéputée reste inconnue du grand public. En France, la patronne de la famille centriste et libérale au Parlement européen a trois mois pour peser et se faire entendre. Ce sont encore ses racines rurales qu'elle mettra en avant samedi, au Salon de l'Agriculture, pour son deuxième déplacement de campagne.