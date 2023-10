Demandes d'asile : «Il n'y a plus de différence entre le légitime et l'illégitime», estime Jean-Philippe Tanguy

La crise migratoire à Lampedusa mi-septembre a marqué les esprits en Europe. Mais l'Italie n'est pas le seul pays confronté à l'augmentation du nombre de migrants arrivant sur ses côtes, ou devant traiter toujours plus de demandes d'asile. La France aussi est confrontée à ce phénomène. Ainsi, le nombre de personnes demandant l'asile a augmenté de 12 à 14% sur les huit premiers mois de l'année, par rapport à la même période en 2022.

Une injustice

Invité ce lundi matin sur le plateau de la Grande interview Europe 1-CNews, le député RN Jean-Philippe Tanguy critique l'action du gouvernement sur le sujet. "Si vous enlevez 2020, l'année du Covid-19, ce gouvernement n'a connu qu'une hausse des admissions de l'immigration légale ou des demandes d'asile qui, même quand elles sont déboutées, ne conduisent pas au renvoi des personnes concernées de notre territoire", estime le député de la Somme.

"Il n'y a plus aucune différence en France, mais c'est malheureusement ancien, entre les personnes qui ont le droit d'être chez nous, et des personnes qui n'ont pas le droit d'être chez nous et qui n'auraient jamais dû l'être. Donc il n'y a plus de différence entre le légal et l'illégal, entre le légitime et l'illégitime" en matière d'immigration, poursuit l'élu.

"Une idéologie pro-immigration"

"Il n'y a pas de justice dans le traitement de l'immigration", poursuit-il. Alors, face à la situation, l'Italie et la France poussent pour une réponse européenne. "Les commissaires européens ont théorisé l'immigration comme une solution à leurs yeux. Ils veulent faire venir plusieurs millions d'immigrés pour soi-disant combler la crise démographique, pour occuper soi-disant des métiers que personne ne veut faire", critique-t-il.

"L'Union européenne est une idéologie pro-immigration qui souhaite et qui organise, de fait, la submersion migratoire. Donc, on ne peut pas faire confiance à cette institution et les personnes qui l'incarnent, qui sont pour l'immigration", conclut Jean-Philippe Tanguy.