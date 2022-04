Débat d'entre-deux tours : pour Alexis Corbière, le gagnant est... Jean-Luc Mélenchon

Le député LFI Alexis Corbière a considéré jeudi que c'est Jean-Luc Mélenchon qui ressort vainqueur du débat d'entre-deux-tours ayant opposé la veille Emmanuel Macron et Marine Le Pen, critiquant les deux candidats et réitérant l'appel du leader Insoumis à donner une majorité à son mouvement aux législatives de juin.

"Quelle absence (de Mélenchon)... Ça se voyait"

Interrogé sur RMC pour savoir qui des deux finalistes ressort gagnant du débat, il a répondu : "J'ai envie de dire Jean-Luc Mélenchon (...). Quelle absence... Ça se voyait. Beaucoup chez nous se sont dit hier soir qu'indiscutablement la présence de Jean-Luc Mélenchon, qu'on l'apprécie ou pas, aurait donné à ce débat une autre tenue, une autre précision. Une voix populaire aurait été entendue", a-t-il ajouté.

Il a épinglé tout à la fois "un président dans son arrogance qui n'a jamais été contesté réellement sérieusement par Marine Le Pen", et la prestation de la candidate d'extrême droite: "le premier barrage à l'extrême droite, c'est quasiment elle (...) Macron s'est amusé d'elle en mettant à nu", notamment le fait qu'elle "ne propose pas une vraie augmentation des salaires" et que sur la laïcité, "c'est Le Pen père de retour".

"Mélenchon peut diriger le pays pendant cinq ans"

Alexis Corbière votera-t-il donc Emmanuel Macron dimanche, alors que Jean-Luc Mélenchon, arrivé troisième au premier tour, a appelé à ne donner "pas une voix à Marine Le Pen" ? "Je n'ai pas du tout dit ça", a-t-il répondu, critiquant "une fausse candidate sociale" d'un côté, les "projets socioréactionnaires" d'Emmanuel Macron de l'autre.

A une auditrice disant avoir voté Mélenchon au premier tour mais prévoyant de voter Le Pen au second, il a répondu qu'elle avait "tort de donner (sa) voix à des gens qui sont (ses) adversaires en vérité". "Mais, bonne nouvelle, il y a les élections du mois de juin (...): nous pouvons gagner, nous pouvons avoir la majorité populaire et Jean-Luc Mélenchon peut diriger ce pays pendant cinq ans" à travers une cohabitation, a estimé Alexis Corbière, deux jours après l'appel de Mélenchon aux Français à l'"élire Premier ministre" en votant pour une "majorité d'Insoumis" et de "membres de l'Union populaire" les 12 et 19 juin.