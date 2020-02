De vieilles images d'Isabelle Balkany surnommant un employé asiatique "Grain de riz" font polémique

Vieilles de 18 ans, les images ont fait polémique vendredi, en pleine période de montée du racisme anti-asiatique consécutive à l'épidémie de coronavirus. Jeudi, La chaîne parlementaire, lors de son émission Ça vous regarde, a exhumé un extrait d'un numéro de 90 minutes tourné en 2002 par les caméras de Canal+. Dans cette séquence filmée à la mairie de Levallois-Perret, la maire adjointe de la ville Isabelle Balkany se fait notamment masser par un employé d'origine cambodgienne, travaillant au service courrier, et le surnomme "Grain de riz". Une séquence qui a provoqué de nombreuses réactions indignées, parmi lesquelles celle de SOS Racisme.

Son prénom n’est pas imprononçable

Un “Boat People” n’est pas acceptable

“Grain de riz” est insupportable

“Il est adorable” est à vomir dans votre bouche

Dans le reportage de Canal +, Isabelle Balkany, assise à son bureau, est en train d'être massée par cet employé. Une habitude, explique la voix-off du journaliste, qui précise que "tous les soirs, après ses heures de bureau, il vient masser sa patronne". Devant la caméra de la chaîne cryptée, l'élue affirme que cet employé est un "petit boat people" (terme employé pour désigner les migrants venus du Vietnam, du Cambodge et du Laos à bord de bateaux), arrivé à Levallois 20 ans plus tôt. "C'était Chirac qui nous avait demandé de prendre des boat people dans les villes", ajoute-t-elle. "Il a un nom pas possible (...) d'abord on l'a appelé Maurice (...) et puis un jour je l'ai baptisé 'Grain de riz'", explique encore l'épouse de Patrick Balkany.

SOS Racisme condamne

"Alors que le coronavirus en France fait plus de racistes que de malades, nous constatons avec désarroi qu'Isabelle Balkany n'a pas attendu 2020 pour humilier publiquement une personne d'origine asiatique", a réagi SOS Racisme sur son compte Twitter, tandis que de nombreux autres internautes se sont indignés des propos tenus par l'édile.

Contactée par le Huffington Post, Isabelle Balkany ne regrette aucunement ce surnom attribué à son collègue. "C'est à mourir de rire", assure-t-elle. "Comme il est tout petit, ses collègues l'ont appelé 'Grain de riz', ça fait 30 ans qu'il est à la mairie. Il n'a aucun problème à se faire appeler 'Grain de riz'", assure-t-elle. "Il est adorable, tout le monde l'adore." L'élue des Hauts-de-Seine nie en revanche s'être fait masser régulièrement par cet employé.

"Cela ne me choque pas", réagit le principal intéressé

Et la première adjointe au maire de fustiger les réseaux sociaux, sur lesquels "il y a quand même une majorité de cons". "Moi qui suis d'origine d'Afrique du Nord, juive, avec une mère protestante et élevée par une nounou musulmane, s'il y a quelqu'un d'origine composée, c'est bien moi et Patrick aussi, d'origine hongroise", se défend-elle encore.

Mis en contact avec Franceinfo par Isabelle Balkany elle-même, l'employé, qui souhaite rester anonyme, assure au site d'information que le couple Balkany a "toujours été à mes côtés". "Cela ne me choque pas que l'on m'appelle comme ça", dit-il. "Au début, je ne comprenais pas, mais on se connaît bien, c'est de l'humour, de l'amitié entre nous."