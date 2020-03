Darmanin invite "toutes les entreprises qui peuvent le faire" à verser une prime à leurs salariés

INTERVIEW

L’absentéisme progresse très fortement dans certains secteurs à mesure que la France s’enfonce dans la crise sanitaire déclenchée par le nouveau coronavirus. Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, a pointé du doigt un manque de "civisme" dans le bâtiment et les travaux publics. De son côté, Auchan vient d’annoncer une prime de 1.000 euros pour les employés de caisse de ses magasins, dont certains sont toujours en poste pendant cette pandémie. "Toutes les entreprises qui peuvent le faire, sont invitées à le faire", a réagi au micro du Grand Rendez-vous, sur Europe 1, Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics.

"Je voudrais saluer la décision prise par le groupe Auchan, qui doit connaitre comme toutes les entreprises de France aujourd’hui, de grosses difficultés. Ils ont fait le choix de considérer que la richesse de leur entreprise, c’était leurs collaborateurs qui vont travailler dans des conditions peu facile", relève le locataire de Bercy, qui appelle donc les autres entreprises françaises à suivre l’exemple de l’enseigne de grande distribution.

"Certaines entreprises ne peuvent pas le faire parce qu’elles n’ont pas de trésorerie et plus de difficultés, mais aujourd’hui, avec la loi de finance rectificative adoptée vendredi au Parlement, nous garantissons les prêts de trésorerie aux entreprises auprès des banques", veut rappeler Gérald Darmanin. "Il n’y a plus aucune raison qu'une banque ne joue pas le jeu du financement de l’économie. Les prêts garantis sont ceux du 31 mars au 1er décembre. Ils permettent aux entreprises de fonctionner, et d’accompagner leurs salariés."