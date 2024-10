Cyril Hanouna - «Sur douze mois, vous en avez deux qui servent à payer les charges», constate un auditeur

"Plus de 23.000 euros par an", tel est le montant des charges payées par Sébastien, auditeur de l'émission On marche sur la tête, en tant qu'artisan. "En Rhône-Alpes, il y a beaucoup d'entreprises qui ferment parce qu'il y n'a plus de salariés", déplore ce chef d'entreprise, obligé d'augmenter les salaires des personnes travaillant à ses côtés. "Sur 12 mois, vous en avez deux qui servent à payer les charges", ajoute celui qui affirme avoir passé deux ans à perdre "près de 3.000 euros par chantier". "Le résultat, c'est que pendant un an, vous ne sortez pas de salaire", conclut l'auditeur.