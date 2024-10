Cyril Hanouna - Rima Hassan menace BFMTV sur le conflit Israël-Hamas : pour cet auditeur, l'eurodéputée «ne sert pas» la cause palestinienne

"Je vais répondre à votre question. Je veux simplement dénoncer le fait que vous avez été félicités par Olivier Rafowicz, porte-parole de l’armée israélienne, une armée génocidaire, pour votre ligne éditoriale. Ça dit beaucoup de la ligne éditoriale qui est la vôtre sur ce sujet et j’espère que vous vous rendez compte que vous aurez tôt ou tard des comptes à rendre en tant que média", avait déclaré l'eurodéputée Rima Hassan ce mardi, sur le plateau de BFMTV.

Des propos qui avaient provoqué l'ire sur le plateau de BFMTV et les journalistes ont coupé court à l'interview. Une affaire que Cyril Hanouna et ses chroniqueurs ont voulu évoquer les auditeurs. "Elle l'a fait exprès, vous tombez dans le panneau. Elle, et les LFI, ne servent pas la cause palestinienne, en fin de compte", a ainsi estimé Aziz.