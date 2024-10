Cyril Hanouna - Comment les Libanais ont-ils réagi à la mort d'Hassan Nasrallah ? La réponse de deux spécialistes

Quelles réactions au Liban après la mort d'Hassan Nasrallah, chef du Hezbollah ? Le général Dominique Trinquand et le journaliste Mériadec Raffray, chef du service international de Valeurs Actuelles, ont répondu à cette question ce mercredi au micro de Cyril Hanouna.

"D'un côté, des Libanais expliquent en off qu'Israël a fait le travail que beaucoup de gens auraient dû faire. Notamment les chrétiens du Liban", affirme Mériadec Raffray. "Mais également les "druzes et les sunnites", ajoute le général Dominique Trinquand. "Le Hezbollah est un mouvement extrêmement efficace qui a une emprise extraordinaire sur le Sud. Ils ont profité de la faiblesse du gouvernement libanais. (...) Aujourd'hui, les manifestations de soutien à Nasrallah dans le sud du pays et dans le sud de Beyrouth sont indéniables, mais l'autre partie de la population souffle de soulagement", poursuit l'ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU.