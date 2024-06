Cyril Hanouna - Législatives 2024 : «Quand Dominique Strauss-Kahn appelle à voter pour vous, les carottes sont cuites»

Dans une tribune publiée dans Challenges, Dominique Strauss-Kahn a fait passer un message. L'ancien patron du Fonds Monétaire International (FMI) a appelé à faire barrage au Rassemblement national, quitte à voter pour un candidat de la France insoumise "fusse en se bouchant le nez pour éviter le pire" à savoir "une coalition hétéroclite comprenant de vrais démocrates et de vrais totalitaires".

Une prise de position que Cyril Hanouna a dénoncé ce mardi dans l'émission On marche sur la tête. "Quand Dominique Strauss-Kahn appelle à voter pour vous, vous savez que les carottes sont cuites. D'ailleurs, il habite où Dominique Strauss-Kahn", a-t-il interrogé. "Pas dans les quartiers populaires de Roubaix", lui a répondu Eric Naulleau. Des propos qui ne passent pas non plus auprès de Géraldine Maillet. "Je n'en reviens pas que DSK ait dit ça. DSK incarne l'opposé, notamment économiquement, de ce qu'incarne Mélenchon".