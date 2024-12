Au micro de Cyril Hanouna, Gauthier Le Bret a taclé le quotidien "Le Monde," qui publie une série d'articles qui contient des propos rapportés racistes et homophobes attribués à Emmanuel Macron. Pour le chroniqueur, la méthode est "absolument immonde". Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.



C'est une enquête menée par Le Monde dont les méthodes ne plaisent pas à tout le monde. Le quotidien a publié une enquête qui contient des propos rapportés attribués à Emmanuel Macron. Selon le quotidien, le président aurait dit en 2023 devant Aurélien Rousseau, alors ministre de la Santé : "le problème des urgences dans ce pays, c'est que c'est rempli de Mamadou". Le Monde assure également que le Palais avait surnommé Matignon, "la cage aux folles" quand Gabriel Attal en était le locataire. Ce dernier a été le premier Premier ministre à faire annoncer publiquement son homosexualité.

Mais ce qui énerve Gauthier Le Bret, c'est la méthode "complètement immonde" utilisée dans ces articles : des propos rapportés par des tiers "sans aucune preuve", affirme-t-il au micro d'On marche sur la tête. "Il y a quatre épisodes sur Emmanuel Macron et l'Élysée, et à chaque article on a des propos rapportés, on prête des propos homophobes, racistes, au président de la République, des propos démentis par l'Élysée. C'est terrible. [...] Mettre entre guillemets des propos dans la bouche du chef de l'État, des propos rapportés dont on n'a aucune preuve, je trouve ça scandaleux."