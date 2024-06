Cyril Hanouna - Le gouvernement arrogant ? : «C'est sans doute ce qu'on a réellement dégagé parfois malgré nous» répond Aurore Bergé à un auditeur

Aurore Bergé, ministre chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, est revenue sur la défiance des Français envers son gouvernement, durant l'émission "On marche sur la tête", tous les jours de 16 heures à 18 heures. Romain, un auditeur, a interrogé l'ancienne tête de file du parti présentiel à l'Assemblée sur l'arrogance que peut dégager la majorité. "Avez-vous prévu d'être moins méprisant ?", a-t-il directement demandé à la ministre. "Je n'ai pas le sentiment d'être arrogante, mais si à la fin les gens nous le disent, c'est sans doute ce qu'on a réellement dégagé parfois malgré nous", a-t-elle répondu.

Pour justifier ce comportement, Aurore Bergé a proposé plusieurs pistes d'explication. "En 2017, il y avait une forme de dégagisme, on avait envie de balayer un ancien monde et c'était peut-être une forme d'arrogance", a-t-elle concédé. "On a fait aussi beaucoup de réformes et les Français ont eu du mal à s'y retrouver. Peut-être que ça aussi ça donne une forme de suffisance", a-t-elle conclu.