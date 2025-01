Cyril Hanouna - «L'amour de la France de Jean-Marie Le Pen ne justifie pas toutes les horreurs qu'il a pu dire» assure Géraldine Maillet

Dans l'émission "On marche sur la tête", Géraldine Maillet a répondu à un auditeur vantant le fait que Jean-Marie Le Pen, décédé mardi, soit un "visionnaire" et un "amoureux de sa patrie". La chroniqueuse a notamment mentionné les nombreuses condamnations de ce dernier.

Au lendemain du décès de Jean-Marie Le Pen, Géraldine Maillet, chroniqueuse de l'émission On marche sur la tête, a rappelé mercredi que son "amour" de la France ne justifiait pas "l'antisémitisme, le négationnisme, l'homophobie, le sexisme et toutes les horreurs qu'il a pu dire par ailleurs".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

De nombreuses condamnations

Cette dernière répondait à un auditeur affirmant qu'il n'était pas possible de comparer le fondateur du Front national, "un prophète, visionnaire" qui "avait l'amour de la patrie", et Jean-Luc Mélenchon, symbole du "cynisme" et mangeant "avec les Frères musulmans, des ennemis de la France", selon ses dires.

Géraldine Maillet a également mentionné les nombreuses condamnations accolées au nom de Jean-Marie Le Pen, rappelant que lui aussi mangeait avec des "gens très peu recommandables", comme les "pétainistes".

La suite après cette publicité