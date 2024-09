Cyril Hanouna - «La gauche n'a pas d'intérêt à participer dans ce gouvernement et il n'y a pas que les Insoumis qui le disent», affirme un auditeur

Qui fera partie du gouvernement de Michel Barnier ? Si des noms circulent à droite de l'échiquier politique, des personnalités de gauche refusent d'y participer. Dans On marche sur la tête, animée par Cyril Hanouna, Johan, un jeune auditeur sympathisant NFP, affirme que "la gauche n'a aucun intérêt à participer dans ce gouvernement, il n'y a pas que les Insoumis qui le disent, on a François Hollande et Carole Delga" qui expriment cette opinion.

De plus, il se demande sur quel programme la gauche pourrait être d'accord avec Michel Barnier : "Abrogation de la réforme des retraites ? Barnier ne veut pas. Augmentation du SMIC ? Il ne veut pas. Blocage des prix ? Il ne veut pas. Donc qu'y a-t-il de gauche dans le gouvernement qu'il veut faire ?".