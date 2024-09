Cyril Hanouna - «Je suis rassurée, car on a protégé le pays de La France Insoumise», confie la députée Maud Bregeon

Le nouveau Premier ministre, Michel Barnier, a annoncé que la France aura un nouveau gouvernement la semaine prochaine. Invitée dans l'émission On marche sur la tête, animée par Cyril Hanouna, Maud Bregeon, députée Ensemble pour la République, confie être "rassurée, car on a protégé le pays de la France Insoumise et pour moi, c'était le premier objectif". La députée précise qu'elle s'est "opposée très tôt à la présence de ministres LFI ou Écologistes dans un gouvernement", si ça avait été le cas, elle aurait "participé à une motion de censure".

Concernant la personnalité de Michel Barnier, Maud Bregeon salue la capacité d'écoute du Premier ministre : "On n'a pas la même culture politique, mais j'ai vu quelqu'un de bonne volonté, qui avait envie de travailler avec tous les députés qui étaient ouverts, et qui avaient envie de faire avancer le pays quand bien même, ils ne sont pas tous d'accord".