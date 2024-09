Cyril Hanouna - «Je me demande si nous n'avons pas la gauche la plus bête du monde», déclare Laurent Jacobelli

Le Nouveau Front populaire est arrivé en tête des élections législatives, mais c'est pourtant Michel Barnier, un homme issu de la droite, qui a obtenu les faveurs d'Emmanuel Macron pour Matignon. Pour Laurent Jacobelli, député RN de Moselle, ce choix est le fruit du "sectarisme" dont la gauche a fait preuve. "Je me demande si nous n'avons pas la gauche la plus bête du monde. Ils avaient les clés pour aller à Matignon. Mais comme ils étaient entre les mains de Jean-Luc Mélenchon, ils ont adopté le discours du 'tout ce qu'on veut, rien que ce qu'on veut et avec les gens que l'on veut'".

Selon lui, la coalition de gauche s'est "tirée une balle dans le pied". "Alors qu'ils ne viennent pas dire aujourd'hui 'il y a eu un déni de démocratie' ou 'on nous a volé nos voix' car ils ont eux-mêmes trahi leurs électeurs en étant butés et bornés", ajoute-t-il au micro de Cyril Hanouna.