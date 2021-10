Cyril Hanouna : "J'ai l'avantage et l'inconvénient de rendre les politiques sympathiques"

A quelques mois de l'élection présidentielle, les candidats - déclarés ou non - se positionnent peu à peu sur l'échiquier politique. Et plusieurs outils permettent déjà d'appréhender l'évolution de la société. Invités de Sonia Mabrouk mardi dans Europe Matin, le politologue Jérôme Saint-Marie et l'animateur Cyril Hanouna ont livré leur vision de la France et de l'état des Français. Ils publient en effet chacun des ouvrages très différents à ce sujet, à savoir Bloc populaire aux éditions Cerf et Ce que m'ont dit les Français aux éditions Fayard, signé de l'animateur ainsi que de Christophe Barbier.

"Je suis un peu le Michel Drucker 3.0"

Pour Cyril Hanouna, les homme politiques ont aujourd'hui autant besoin de venir dans des émissions spécialisées que sur des émissions moins sérieuses. "Michel Drucker par exemple a toujours reçu des politiques, on pense notamment à Jacques Chirac. Et je suis un peu le Michel Drucker 3.0. J'ai l'avantage et l'inconvénient de les rendre tous sympathiques et c'est ce qui me dérange un petit peu parce que ça peut influencer à aller voter pour eux même si leurs idées ne correspondent aux personnes qui regardent", a-t-il jugé.

L'animateur a également estimé que les hommes politiques "ont besoin de montrer autre chose" en venant dans son émission, et que cela permet également de toucher des gens qui ne sont pas encore fixés et ne savent pas pour qui voter.

En réaction aux propos de Cyril Hanouna, le politologue Jérôme Sainte-Marie a quant à lui cité l'historien Timothy Tackett, spécialiste de la Révolution française. "Lorsqu'il décrit le rassemblement des Etats généraux à Versailles en juin 1789, ceux qui émergent sont ceux qui parlent le plus fort et qui ont la voix pour se faire entendre", a-t-il estimé. "Il y a une sélection naturelle en quelque sorte des grands personnages qui vont devenir les personnalités connues de la Révolution, à travers cette capacité à s'exprimer et à retenir l'attention. C'est une règle absolue de la politique et c'est ce qu'il se passe également dans l'émission de Cyril me semble-t-il".