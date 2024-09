Cyril Hanouna - Hausse d'impôts par Michel Barnier ? «Ils sont nécessaires», estime un auditeur

Une nouvelle qui ne pourrait pas plaire à de nombreux Français. Le Premier ministre, Michel Barnier, aurait évoqué une hausse d'impôts selon nos confrères du Parisien. "Michel Barnier est très tenté d’aller chercher des pistes d’économies en allant sur l’impôt sur les sociétés", confie une source au quotidien. Et les avis divergent sur l'émission On marche sur la tête, animé par Cyril Hanouna du lundi au vendredi de 16 heures à 18 heures. Par exemple, Adrien, auditeur, ce serait une bonne mesure, mais pour les personnes les plus aisées. "Il faut qu'ils contribuent davantage. Mais moi, je pense que, avant de taper ces gens-là qui font de l'emploi, l'état doit faire des efforts dans leurs dépenses à eux", explique-t-il.

Mais pour Kévin, un autre auditeur, explique qu'il est à contre-courant de la pensée générale. "Les impôts sont nécessaires quand on voit le bienfait de ces derniers au quotidien dans un pays comme la France. Il ne faut pas hurler quand on entend tout de suite augmentation d'impôts. J'en ai moi-même pas beaucoup, mais j'en paye", raconte-t-il.