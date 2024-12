Au micro de Cyril Hanouna, Gauthier Le Bret a annoncé une liste de ministres susceptibles de former le nouveau gouvernement de François Bayrou. Des hypothèses "à prendre avec des pincettes", précise le journaliste.

"Il y a toujours des listes qui circulent, il faut les prendre avec des pincettes" a expliqué Gauthier Le Bret au micro de Cyril Hanouna. Dans l'attente de l'annonce officielle du futur gouvernement de François Bayrou, certains noms de ministres circulent.

Retailleau reconduit ?

Dans cette liste, on retrouve le nom d'Elisabeth Borne, ancienne Première Ministre, pour le ministère des Armées. Selon Gauthier Le Bret, Gérald Darmanin ferait lui aussi son retour au gouvernement, mais cette fois ci en tant que ministre de l'Europe et des Affaires Etrangères. Bruno Retailleau serait quant à lui reconduit au ministère de l'Intérieur, poste qu'il occupe depuis le 21 septembre dernier.

Dans cette liste, le nom de Jean-Noël Barrot serait pressenti pour le portefeuille de la Justice et Catherine Vautrin, actuellement ministre du Travail, pour l'Education. Roland Lescure, ancien ministre délégué, pourrait occuper le poste de ministre de l'Economie. Rachida Dati serait elle aussi reconduite comme ministre de la Culture, et François Rebsamen, ancien maire de Dijon, serait pressenti comme ministre des Territoires, des Partenariats et des Collectivités territoriales. Jean-René Cazeneuve pourrait être ministre délégué au Budget, Marie-Guite Dufay, quant à elle, ministre de l'Ecologie.