Au micro de Cyril Hanouna, Gauthier Le Bret rappelle que le dernier budget à l'équilibre de la France date de 1974, soit plus de 40 ans. Pour le chroniqueur, "on a des idées pour taxer les Français, mais pas pour faire une économie".





C'est un chiffre qui peut donner le vertige. La dette de la France s'établi à 3.305 milliards d'euros. "Un peu moins d'un tiers de notre dette est dû à Emmanuel Macron", affirme Gauthier Le Bret dans On marche sur la tête. S'il reconnaît les crises traversées lors des deux quinquennats, dont le Covid et les gilets jaunes, le chroniqueur observe une tendance, "un puits sans fond".

"Le dernier budget à l'équilibre, c'est Giscard [en 1974, ndlr], depuis on n'est plus capable de faire un budget à l'équilibre. [...] Récemment, on a eu deux budgets, celui de Michel Barnier et celui de François Bayrou, et pas une économie. On a des idées pour taxer plus les Français, mais on n'a jamais une idée pour faire une économie, notamment sur le modèle social."