Cyril Hanouna - «Ce deuxième quinquennat devient un immense gâchis pour Emmanuel Macron », estime Gauthier Le Bret

Dans l'émission "On marche sur la tête", Gauthier Le Bret a énuméré les raisons pour lesquelles il estime que le second quinquennat d'Emmanuel Macron n'est pas à la hauteur des attentes des Français.

Alors que le nom du prochain Premier ministre se fait attendre, Gauthier Le Bret a déploré dans On marche sur la tête un deuxième quinquennat devenant peu à peu un "immense gâchis" pour Emmanuel Macron.

"Rien ne change pour les Français"

"Michel Barnier qui tient 90 jours après le gouvernement démissionnaire de Gabriel Attal, une censure, pas de budget... On en rigole, parce qu'on ne sait même plus quoi dire tellement ça devient insupportable" a regretté le chroniqueur, avançant que "rien ne change pour les Français en matière sécuritaire et budgétaire".

Ce dernier a également évoqué ne pas avoir compris le choix "complètement fou" de dissoudre l'Assemblée, qui "n'a servi strictement à rien à part enliser toute la situation". Le chef de l'Etat avait annoncé mardi qu'il nommerait un Premier ministre "dans les 48 heures".