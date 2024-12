Pour Gauthier Le Bret, la proposition faite aux chefs de parti, exceptés LFI et RN, d'entrer au gouvernement n'a "aucune chance d'aboutir". Pourtant, le temps presse pour François Bayrou. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Un coup d'épée dans l'eau ? Ce jeudi, François Bayrou a proposé aux chefs de parti d'entrer au gouvernement, à l'exception de la France insoumise et du Rassemblement national. "Il faut imaginer un gouvernement avec Laurent Wauquiez, Marine Tondelier des Verts, Gabriel Attal pour le bloc macroniste et Olivier Faure pour les socialistes. Ça n'a évidemment aucune chance d'aboutir", avance dans On Marche sur la tête Gauthier Le Bret.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Une semaine seulement après sa nomination à Matignon, marquée par un tombereau de critiques, François Bayrou est déjà sous pression pour former son équipe. "Deux possibilités maintenant pour François Bayrou : soit un gouvernement sous le sapin, sinon ça sentira le sapin politiquement pour lui."