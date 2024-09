Cyril Hanouna - Barnier Premier ministre : «Pourquoi sommes-nous allés voter, si c'est pour continuer comme avant ?», demande un auditeur

Auditeur de l'émission On marche sur la tête sur Europe 1, Benoît ne goûte guère à la nomination de Michel Barnier au poste de Premier ministre. Selon lui, l'ancien ministre de François Mitterrand, Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy s'inscrit dans la continuité de la politique menée jusqu'à présent. "Il fallait quelqu'un qui soit Macron compatible, qui accepte que Macron lui impose des ministres, qui accepte de ne pas détricoter la réforme des retraites", énumère-t-il. D'après cet auditeur, "Emmanuel Macron n'a pas compris qu'il avait perdu et il fallait donc un Premier ministre qui continue le macronisme, sans tenir compte des 11 millions de voix du RN et de celles de LFI". Et Benoît de se demander "pourquoi on est allé voter si c'est pour continuer comme avant ?".