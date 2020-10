Crues dans les Alpes-Maritimes : Emmanuel Macron annonce un cinquième mort

Le bilan des crues exceptionnelles qui ont frappé des vallées des Alpes-Maritimes le 2 octobre a atteint 5 morts et 7 disparus, a annoncé mercredi le président de la République Emmanuel Macron, qui a dit sur place vouloir "reconstruire très vite". Les autorités évoquaient jusqu'à maintenant 4 morts, 8 disparus et 13 "supposés disparus" dans ces intempéries, qui ont fait aussi deux morts en Italie, dans le Val d'Aoste et le Piémont.

"Le bilan humain est lourd"

"Le bilan humain est lourd et je veux, avant toute chose, avoir une pensée pour les familles des victimes", a déclaré le chef de l'Etat lors d'une allocution à Breil-sur-Roya, une des communes les plus touchées.

Après avoir rendu hommage aux victimes, le chef de l'État a détaillé de premières mesures, car "il va falloir reconstruire très vite". L'arrêté de catastrophe naturelle sera publié jeudi matin et concernera 55 communes du département, permettant d'ouvrir la voie aux indemnisations.

"On ne peut pas demander aux collectivités ni aux particuliers de se retrouver seul"

Le "Fonds d'urgence 06" sera alimenté par "un tour de table très large". Mais comme "on ne peut pas demander aux collectivités ni aux particuliers de se retrouver seul", l'État l'abondera de 100 millions d'euros dans un premier temps, puis des centaines de millions ensuite, a promis le président. Le Fonds de prévention des risques naturels majeurs, dit Fonds Barnier, sera également sollicité, comme des fonds européens. Quelque 50 millions d'euros ont déjà été mobilisés pour prendre en charge jusqu'à 80% des coûts des reconstructions des maisons.

Mais celles-ci devront l'être "de manière résiliente et durable, en limitant l'artificialisation des sols, en préservant les espaces naturels pour prévenir" les catastrophes, a insisté Emmanuel Macron