Critiquer la décision du Conseil constitutionnel "n’est pas responsable", juge Nathalie Elimas

INTERVIEW

Les critiques ont très vite fusé jeudi après-midi après la décision du Conseil Constitutionnel de valider la très grande majorité de la loi instaurant le pass sanitaire. Jordan Bardella, numéro 2 du Rassemblement national, a par exemple dénoncé "une juridiction politisée et inféodée au pouvoir. Et une manifestation a eu lieu devant le Palais-Royal dans la soirée. "Jordan Bardella et tant d'autres politiques, malheureusement, instrumentalisent la crise sanitaire. Et on le voit bien d'ailleurs, dans les appels aussi à manifester ce samedi. Je trouve ça assez déplorable", a réagi Nathalie Elimas, secrétaire d’Etat chargée de l’Education prioritaire, vendredi sur Europe 1.

"Cette crise est vraiment inédite. Elle nous touche toutes et tous et il faudrait plutôt que nous soyons rassemblés et responsables pour lutter collectivement contre la crise plutôt que de chercher à cliver et ici ou là. Avoir des jeux de politique politicienne, je trouve que vraiment, ce n'est pas responsable", a-t-elle insisté. "Notre principal ennemi, c'est le virus et rien d'autre. Et donc il faut, nous continuons à faire de la pédagogie. Le président de la République continue à faire de la pédagogie et il faut le faire vraiment collectivement pour endiguer et pour éradiquer ce virus."

