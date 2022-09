Crise énergétique : le prétexte de la guerre en Ukraine «est un gigantesque mensonge»

La crise énergétique est-elle due à la guerre en Ukraine ou aux choix de nos gouvernants en Europe ? Pour François-Xavier Bellamy, député européen Les Républicains (LR), invité d'Europe Matin ce lundi, il n'y a pas de doute, "il y a évidemment une responsabilité immense de nos gouvernants et en particulier d'Emmanuel Macron."

"Quand Emmanuel Macron cherche à nous faire croire que les coupures d'électricité qui se dessinent pour cet hiver, sont le prix de nos valeurs, que c'est à cause de la guerre [en Ukraine] c'est évidemment un gigantesque mensonge", a-t-il lancé sur Europe 1.

L'état du parc nucléaire français mis en cause

"Je peux vous en donner une preuve très simple, il y a deux ans au Parlement européen, j'étais intervenu pour dire que nous allions connaître sur le sol européen et en France en particulier, des coupures d'électricité et que nous allions connaître des pénuries", a-t-il affirmé. Des pénuries qui ne sont pas arrivées à cause de la guerre en Ukraine, selon le député, mais "à cause de l'état très dégradé de notre parc nucléaire et à cause de la fermeture de la centrale de Fessenheim".

"Je pense en particulier à tous les ouvriers, à tous les techniciens et ingénieurs de Fessenheim qui sont des gens qui travaillent avec un souci incroyable d'exigence et d'intégrité et qui doivent être écœurés aujourd'hui, alors que la France va rentrer dans une période de grande tension sur le plan de son alimentation électrique, d'entendre le président de la République se défausser de sa responsabilité", a-t-il conclu.