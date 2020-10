Covid-19 : Pécresse avertit d'une situation "alarmante" en Île-de-France

La présidente (ex-LR) de la région Ile-de-France Valérie Pécresse a averti dimanche que la situation sanitaire était "alarmante" en Ile-de-France, en s'inquiétant d'éventuelles "nouvelles mesures privatives de liberté" si toute la région passait en urgence sanitaire à cause du Covid-19. "La situation dans notre région est alarmante", a affirmé sur BFMTV Valérie Pécresse en redoutant "que l'Île-de-France toute entière passe à l'écarlate", la couleur induisant un durcissement des restrictions sanitaires qui concerne actuellement Paris et la petite couronne.

Dans ce contexte "je crains que nous devions faire face dans les jours, dans les semaines qui viennent à des nouvelles mesures privatives de liberté", a-t-elle ajouté. "J'ai entendu Aurélien Rousseau, le directeur de l'Agence Régionale de Santé, nous dire que la marée allait être forte en Île-de-France", a ajouté la présidente du mouvement Libres! "Cette information est précieuse, elle nous dit : faisons attention, prenons les mesures, n'attendons pas que le gouvernement soit obligé d'interdire pour faire nous-mêmes ce que nous pouvons", a-t-elle ajouté.

"Je vois monter la pauvreté" en Ile-de-France

Pour limiter la propagation du virus, Valérie Pécresse a appelé à "vraiment faire preuve d'autodiscipline". "Mais j'appelle aussi massivement les entreprises et les administrations au télétravail", a-t-elle ajouté. Il faut, selon elle, "poursuivre au maximum l'activité [...] parce que derrière il y a l'emploi, la situation sociale des familles, et des personnes qui ne pourront plus payer leur loyer" ou "acheter à manger". "Je vois monter la pauvreté" en Ile-de-France, a-t-elle souligné en indiquant que la région allait "ranimer cet hiver" le programme de distribution alimentaire dans les villes qu'elle avait mis en place cet été. Selon Valérie Pécresse "il faut éviter que notre tissu économique ne s'effondre", car "si la société française se clive on peut aller vers une catastrophe sociale".