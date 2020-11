Covid-19 : Jean Castex pourrait annoncer "un horizon" de réouverture pour les commerces

Un nouveau Conseil de défense sanitaire est prévu jeudi matin à l'Elysée, suivi par une nouvelle conférence de presse du Premier ministre dans l’après-midi. Même si le taux de reproduction du Covid-19 en France est repassé sous la barre des 1 mercredi, le gouvernement n’entend pas s'orienter pour l’heure vers un assouplissement du confinement. Jean Castex devrait ainsi répéter qu’il est encore trop tôt pour lever le pied sur les restrictions. Et donc que les commerces ne rouvriront pas tout de suite.

"On va essayer de leur donner un horizon", promet néanmoins Matignon. Mais "il n’est pas la peine d'ouvrir lundi pour refermer dans 15 jours", résume un ministre.

Augmenter le télétravail dans la fonction publique

Il n’est pas question non plus à ce stade de desserrer l'étau sur le télétravail. L'exécutif veut continuer à mettre la pression sur les entreprises. "En étant directif, ça avance bien", confie un ministre. La pression va aussi se renforcer sur le télétravail dans les services publics. En une semaine, hors police et personnels de l'Education nationale, 40% des fonctionnaires se sont mis en télétravail, mais l'objectif est d'arriver à au moins 50%.

Autre sujet : faut-il fermer les lycées ? L’option a été envisagée mais elle semblait plutôt écartée mercredi soir. Bien sûr, c’est Emmanuel Macron qui aura le dernier mot lors de ce Conseil de défense face aux données sanitaires. Des conseillers de l'exécutif le martèlent : "par principe, dans cette crise rien ne doit jamais être exclu".