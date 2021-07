Coronavirus : pour le LFI Eric Coquerel, le pass sanitaire est "autoritaire et arbitraire"

INTERVIEW

Après une longue nuit d'intenses débats, l'Assemblée nationale a voté vendredi le nouveau projet de loi anti-Covid, et notamment l'obligation vaccinale pour les soignants et l'extension controversée du pass sanitaire. Invité d'Europe 1, le député LFI de Seine-Saint-Denis Eric Coquerel a dénoncé cette dernière mesure, dont il juge qu'elle porte atteinte aux libertés publiques, mais également qu'elle pourrait s'avérer contre-productive. Pour lui, ce pass sanitaire est "autoritaire" et "arbitraire".

"Le gouvernement ne cesse de se tromper"

Pour l'élu insoumis, ce pass "attaque les liberté publiques". "Mais en plus, je me demande si ça ne va pas être le pass du laisser-faire", ajoute-t-il, s'inquiétant de la possibilité d'enlever le masque dans les lieux accessibles avec le pass sanitaire, et rappelant qu'on connaît "encore très mal" le variant Delta.

Pour Eric Coquerel, le gouvernement "ne cesse de se tromper", et "ne cesse de ne pas anticiper cette crise". L'exécutif, assène-t-il encore, "ne connaît qu'une touche, celle de plus ou moins de libertés".

"Une usine à gaz terrible"

"Le gouvernement nous dit que le pass sanitaire va éviter le couvre-feu et le confinement, mais moi je suis très inquiet... Je pense qu'on va avoir les deux", alerte le député.

Plus largement, Eric Coquerel estime que le pass sanitaire "est une usine à gaz terrible, et va faire en sorte que les Français vont se contrôler entre eux". Et d'interroger : "Est-ce que vous rêvez d'une société, où, pour faire une activité, on va contrôler si oui ou non, vous pouvez la faire en fonction de votre état supposé par rapport à la maladie ?"