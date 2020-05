Coronavirus : Philippe annonce la réouverture des parcs et jardins, notamment à Paris

C'était une mesure très attendue des citadins. Lors de la présentation de l'acte II du déconfinement, le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé ce jeudi "la réouverture des parcs et jardins en zone orange", notamment à Paris, à partir du 2 juin.

Des contraintes spécifiques pour les espaces verts en zone orange

Il y aura toutefois des "contraintes spécifiques dans les zones de vigilance orange", comme le maintien de la limitation des rassemblements à dix personnes. Quand au port du masque, il est "toujours largement recommandé" et les préfets pourront l'imposer dans les espaces publics. Seront également rouverts les plages, lacs, musées et plans d'eau. Depuis plusieurs semaines, une bataille s'était engagée entre la maire de Paris Anne Hidalgo et le gouvernement sur la réouverture des espaces verts parisiens.