Coronavirus : fermeture "des lieux recevant du public" non essentiels dès minuit

Dès minuit les "lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays" seront fermés dès minuit a annoncé samedi Edouard Philippe. Cela concerne les cafés, bars, restaurants, discothèques et cinémas. Ils seront fermés jusqu'à nouvel ordre pour éviter la propagation du coronavirus. Les magasins alimentaires, pharmacies, banques, bureau de tabac ou encore stations-essence resteront ouverts. Les lieux de culte resteront ouverts mais les cérémonies n'auront plus lieu. Des mesures qui surviennent alors que la France vient d'entrer dans le stade 3 de l'épidémie.

Edouard Philippe a notamment déploré avoir "vu trop de gens dans les cafés, les restaurants". "Cela me réjouirait en temps normal, mais pour quelques semaines ce n'est pas ce que nous devons faire", a-t-il renchéri, notant que "les premières mesures prises de limitation des rassemblements étaient imparfaitement appliquées".

Le Premier ministre a appelé les Français à "plus de discipline" face à la pandémie de coronavirus et à limiter au maximum leurs déplacements, notamment inter-urbains. Les transports urbains restent maintenus. "Ce que nous devons faire en ce moment, c'est tout simplement d'éviter au maximum de se rassembler, limiter les réunions amicales et familiales, n'utiliser les transports en commun que pour aller au travail et seulement si la présence physique au travail est indispensable, ne sortir de chez soi que pour faire ses courses essentielles, faire un peu d'exercice ou voter", a-t-il égrainé, confirmant ainsi le maintien du premier tour des élections municipales.