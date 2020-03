Coronavirus : au Havre, Edouard Philippe vote et montre les gestes à respecter

REPORTAGE

L'ambiance était un peu particulière, dimanche matin, dans le bureau de vote du Havre où Edouard Philippe s'est rendu peu après son ouverture. Le Premier ministre a effectué son devoir de citoyen dans une école maternelle du centre-ville, se tenant à la distance réglementaire de ses administrés. Sans grand sourire, le candidat a respecté toutes les règles de précaution, venant avec son propre stylo et se lavant minutieusement les mains une fois avoir voté, comme l'a constaté notre reporter sur place.

Deux assesseurs ont renoncé à venir

Dans ce bureau, où le vote se fait de manière électronique, une grande bouteille de gel hydroalcoolique est posée sur la table pour que chacun puisse l'utiliser et des gants sont mis à disposition des électeurs. Les assesseurs en portent également mais cette disposition n'a pas suffi à tous les retenir puisque deux d'entre eux ont renoncé à tenir le bureau de vote ce dimanche matin.

Si l'annonce du gouvernement samedi de fermer tous les lieux publics et commerces "non essentiels" en raison du coronavirus fait craindre une forte abstention pour ce premier tour des municipales, une vingtaine de Havrais et de Havraises faisaient la queue, peu de temps après le départ du Premier ministre.