Congrès du PS : les adhérents toujours divisés autour de l’élection du nouveau secrétaire

La bataille des chiffres a pris fin. Le texte d'orientation du premier secrétaire sortant du PS, Olivier Faure, est arrivé en tête du vote des militants socialistes avec 49,15 % des voix, devant celui de Nicolas Mayer-Rossignol, qui a recueilli 30,51 % des suffrages. Mais le scrutin pour l'élection du nouveau secrétaire du parti continue de faire débat. En effet, les deux camps se sont opposés toute la journée de vendredi : Olivier Faure et Nicolas Mayer-Rossignol étaient en profond désaccord sur le résultat de ce premier tour.

Des dissensions depuis la Nupes

À l'origine de la discorde : de très "nombreuses irrégularités dans le vote", confie un membre du parti. Mais ce désaccord montre surtout la fracture qui touche le Parti socialiste. Pour Olivier Faure, cette victoire est celle des militants de l'Union de la gauche et des écologistes. Elle donne maintenant les mains libres au premier secrétaire pour renforcer son implication dans la Nupes.

Alors que Nicolas Mayer-Rossignol, lui, pointe la réussite électorale des lignes anti-Nupes. "La direction est fragilisée et ne fait plus consensus", affirme le maire de Rouen. Enfin, les deux candidats se donnent rendez-vous le 19 janvier pour en découdre au second tour.