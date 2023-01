49.3, inaction climatique...Olivier Faure tacle la politique de l'exécutif dans «Macronpoly»

Si Emmanuel Macron s'est plié à l'exercice de la traditionnelle allocution présidentielle le soir du 31 décembre, il n'est pas le seul a avoir adressé ses vœux aux Français en ce dernier jour de l'année 2022. Les partis d'opposition ont tour à tour présenté leurs vœux sur leurs réseaux sociaux ou encore leurs sites internet. Du côté du Parti socialiste en revanche, les dirigeants du PS ont décidé de mettre en scène le premier secrétaire Olivier Faure dans un clip inédit.

2023 : Et si on changeait les règles du jeu ?



Bonne année à toutes et à tous ! pic.twitter.com/PyTGDkooSB — Olivier Faure (@faureolivier) December 31, 2022

Une parodie du jeu de société

Dans cette vidéo de trois minutes, Olivier Faure affronte Emmanuel Macron dans une partie de Monopoly politique, surnommé pour l'occasion le "Macronpoly". Chaque case visitée par le chef de l'État correspond ainsi à une mesure qu'il a prise et à chaque fois, celle-ci est aussitôt contrée par les propositions du premier secrétaire du PS. Par exemple, lorsque Emmanuel Macron tombe sur la case baisse de l'indemnisation chômage, Olivier Faure répond avec une revalorisation du Smic à 1 500 €.

Un peu plus tard, à la case "République exemplaire", le socialiste abat des cartes Alexandre Benalla, Nicolas Hulot ou encore Damien Abad. Après s'être fait bloquer par un 49.3 et avoir déchiré la carte réforme des retraites, c'est finalement l'Union de la gauche et des écologistes d'Olivier Faure qui met fin à la partie et achève le président.

Emmanuel Macron subit alors un dernier tacle : il reçoit un SMS de la Première ministre Élisabeth Borne lui signifiant son rendez-vous McKinsey, allusion à la polémique sur le recours excessif du gouvernement au cabinet de conseil.