Comment expliquer le retour en force du religieux dans le monde ?

INTERVIEW

Chrétiens, musulmans, juifs, hindous...Avec 84% de l'humanité déclarant une affiliation religieuse, "il n'y a jamais eu autant de croyants qu'aujourd'hui" dans le monde. C'est ce qu'écrit Dominique Reynié, directeur général de la Fondation pour l’innovation politique, dans son dernier livre intitulé Le XXIème siècle du Christianisme. Invité d'Europe 1 mardi, le politologue détaille les principaux facteurs expliquant cette évolution récentes.

Ce retour du religieux au niveau mondial peut être "étonnant" vu de la France, reconnaît le chercheur. Car la France est un pays qui "malgré son lourd et profond passé religieux, était convaincu d'en avoir terminé avec ces grandes questions".

Une forte fécondité au sein des religions

La première explication identifiée par le politologue est démographique. "Il y a un développement démographique des croyances", constate-t-il. Ainsi, rappelle-t-il, "les femmes chrétiennes ont un taux de fécondité de 2,6 enfants (2,9 chez les musulmans) alors que la moyenne est d'1,6 enfant chez les non-croyantes". Et d'ajouter : "Les religions sont portées par leur propre procréation."

Recherche de sens et crise du discours politique

Autre facteur : un monde de plus en plus instable, "avec des grands sujets qui nous appellent à penser, à prendre position", et marqué par la peur que peut susciter la mondialisation dans une partie de la population. "On se replie, on cherche des formes de solidarité, des formes d'explications, d'interprétations", explique encore Dominique Reynié.

Cette recherche de réponses dans la religion peut s'expliquer d'autant plus qu'aujourd'hui, "le discours politique est en crise, et pas qu'en France", ajoute l'invité d'Europe 1. "On a du mal à trouver un discours interprétatif qui nous dit où on va, et donc il y a de nouveau une valorisation du religieux."

Affaissement des institutions

Dans son livre, Dominique Reynié évoque aussi un affaissement progressif des institutions au cours du 20e siècle, qui a permis la hausse de la défiance envers ces dernières, et donc le repli de beaucoup sur le religieux.

Mais ce retour en force du religieux, en France, doit-il inquiéter ? Tout dépend de la forme qu'il prend, répond l'invité d'Europe 1. "Cela peut être une promesse, une chance, une menace ou un danger", estime Dominique Reynié. "Si c'est une manière de se retrouver dans une communauté de réflexion et de socialisation, c'est une bonne chose... Mais si cela prend le pas sur les idées qui fondent la République, ça devient extrêmement périlleux."