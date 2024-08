Coming out, passion pour le sport... Lucie Castets, potentielle Première ministre issue du NFP, se dévoile

Dans Paris-Match, ce mardi, Lucie Castets, candidate pour Matignon proposée par le Nouveau Front populaire, révèle être en couple avec une femme et mère d'un enfant de deux ans et demi. "Je souhaite trouver un équilibre entre protéger ma famille et dire qui je suis", affirme-t-elle dans les colonnes du magazine.

Des confidences sur sa vie privée, mais aussi sur sa politique

La femme politique se livre sur sa pratique du tennis, où elle frappe la balle depuis une dizaine d'années, ainsi que sur sa passion pour le handball et le taekwondo. Une manière de se faire connaître auprès des Français alors que son nom était encore totalement inconnu il y a trois semaines.

>> LIRE AUSSI - À Brégançon, Emmanuel Macron planche sur la nomination du futur Premier ministre

Sur le plan politique, elle confie à Sud-Ouest qu'elle est prête à trouver des compromis avec les autres formations de l'Assemblée. Consciente de l'absence de majorité du Nouveau Front populaire, la prétendante de la gauche pour le poste de Première ministre liste également ses premières mesures en cas de nomination : la revalorisation du travail de nuit pour les infirmières, le recrutement d'accompagnants pour les élèves handicapés ou encore l'abrogation de la réforme des retraites.

Lucie Castets confirme enfin qu'elle nommerait des ministres issus de La France insoumise. Une ligne rouge qu'il exposerait à une motion de censure de la quasi-totalité des autres groupes de l'Assemblée. Un argument clairement en sa défaveur à l'heure où Emmanuel Macron est en quête de stabilité.