Blocages des agriculteurs : quelles seront les mesures annoncées par Gabriel Attal ?

Le Premier ministre Gabriel Attal est attendu ce vendredi pour un déplacement en Occitanie auprès des agriculteurs. Il doit annoncer des premières mesures après une semaine d'un mouvement de colère qui devient de plus en plus radical contre les symboles de l'État et les grandes surfaces.

Des heures décisives

L'objectif est clair pour les agriculteurs : accroître la pression sur Gabriel Attal jusqu'à la dernière seconde. Tout l'enjeu pour le Premier ministre est que les mesures soient jugées assez fortes pour faire retomber la colère, éviter un embrasement et des syndicats débordés par leur base.

D'après un conseiller ministériel, des mesures de simplification autour du gazole non-routier, de l'élevage et des rémunérations seront dévoilées ce vendredi après-midi. "Les heures qui viennent seront décisives", analyse un poids lourd de la Macronie. Si la mobilisation se poursuit la semaine prochaine après les annonces de Gabriel Attal, cela serait, à ses yeux, le signe inquiétant d'une radicalisation du mouvement.

De nouvelles réponses européennes ?

Après l'urgence du moment, le chef du gouvernement mise également sur deux autres temps de réponse. Ainsi, une seconde salve de mesures devront être dévoilées à la fin du mois de février, juste avant la tenue du Salon de l'agriculture. Il s'agira surtout de simplifier les normes et les formalités administratives très lourdes qui pèsent sur les agriculteurs. Enfin, à plus long terme, l'exécutif entend négocier des réponses au niveau européen avec ses partenaires.