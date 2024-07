Coalition Ensemble-NFP : «Ils ne rendent pas juste la France ingouvernable, mais ils tuent nos institutions», affirme Geoffroy Lejeune

La majorité absolue semble s'éloigner pour le Rassemblement national, selon les derniers sondages avant le second tour des élections législatives. Et ce scénario pourrait pousser le camp présidentiel et certains partis de gauche de s'allier, obtenir une majorité et donc former un gouvernement de coalition. Un scénario qui "marche pendant quelques semaines, quelques mois, mais pas sur la durée", selon Geoffroy Lejeune. Mais cette coalition pourrait provoquer un retour à la IVe République avec "l'instabilité, les gouvernements qui se succèdent et qui sont renversés au bout de trois semaines". Ce scénario ne rend pas "juste la France ingouvernable, ils sapent et tuent nos institutions".