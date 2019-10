Christian Jacob à propos de Marion Maréchal : "Quand on a envie de faire de la politique, on n’a pas peur de l’élection"

INTERVIEW

Il y avait une droite qui tenait sa convention le week-end dernier à Paris. Cette droite, c’est celle, extrême, de Marion Maréchal-Le Pen, qui plaide pour un rapprochement de tous les courants conservateurs, populistes, voire identitaires du pays. L’islam et la théorie complotiste du grand remplacement ont d’ailleurs occupé une large part des discours.

Et si cette droite risque faisait de l’ombre à celle de Christian Jacob, le patron des députés Les Républicains ? "Je suis toujours un peu sceptique sur ces personnalités politiques qui se mettent dans ce rôle de commentateur. Quand on a envie de faire de la politique, on en fait. On n’a pas peur de l’élection", a riposté mardi matin sur Europe 1 le candidat à la présidence de son parti.

"Je trouve surprenant qu’elle soit très présente sur les antennes, mais elle refuse l’obstacle", a insisté Christian Jacob. "Pourquoi elle n’a pas été candidate aux législatives ? C’est quand même curieux. Quand on est une personnalité politique, on a envie de gérer, on a envie d’être candidate aux municipales, aux législatives, de faire ! Si c'est pour commenter, il faut faire un autre métier. Si on veut être dans l’action, on assume. On y va."