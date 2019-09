Bruno Gaccio raconte ce moment où "Chirac avait coincé Lescure dans les toilettes", à cause des Guignols

Bruno Gaccio n’a pas connu Jacques Chirac. Et pourtant, en tant qu’auteur des Guignols de l’Info, il l’a observé au quotidien, pour donner vie à la marionnette de l’ancien président, décédé jeudi. Invité samedi de l’émission Il n’y a pas qu’une vie dans la vie pour présenter sa pièce de théâtre Les pâtes à l’ail, l’humoriste a évoqué l’ex-chef d’Etat*, décédé jeudi, faisant au passage quelques révélations sur les coulisses des marionnettes de Canal +.

Des politiques rivés à l'écran des Guignols

Les Guignols de l’info pour Bruno Gaccio ? "Trois cons dans un bureau qui disent des âneries", glisse-t-il, en reprenant la phrase de Benoît Delépine, coauteur de l’émission avec Jean-François Halin et lui, pendant la majeure partie des années 90. Pourtant, avec leur émission de marionnettes télé, les "trois cons" font bouger les lignes : "Le lendemain, des éditorialistes parlaient de nous ! Le Parisien faisait une page !", se rappelle Bruno Gaccio.

Un tel écho médiatique explique la rumeur selon laquelle les politiques étaient rivés à leur petit écran pendant la diffusion. "Il parait", glisse à demi-mot Bruno Gaccio. "C’est aussi parce qu’ils avaient l’impression que c’était l’expression de certains dîners en ville ou qu’on était manipulés par des gens". Mais l’auteur martèle son indépendance d’alors : "C’était juste trois imbéciles dans un bureau. Sauf qu’on était trois imbéciles avec une conscience", ajoute-t-il.

" Chirac avait coincé Lescure dans les toilettes du Parc des Princes "

Malgré cette renommée de l’époque, Bruno Gaccio "assure" qu’il ne se rendait pas compte de la portée de l’émission sur le monde politique. Et révèle cette anecdote : "J’ai appris très longtemps après que Chirac avait coincé Lescure (Pierre Lescure, fondateur puis PDG de Canal , ndlr.) dans les toilettes du Parc des Princes pour lui dire ‘Vous êtes une entreprise balladurienne. Vous êtes payés pour me détruire et je vous détruirai’."

De 'Mangez des pommes' à 'Super Menteur'

Certes, Les Guignols épinglaient Chirac. On se souvient de sa marionnette version "Super Menteur". Mais l’émission n’avait pas fait que du tort à Jacques Chirac. Pour preuve : l'expression 'Mangez des pommes', inventée pour moquer la soit-disant vacuité de son programme de campagne en 1995, avait été repris par le staff de communication du candidat Chirac... qui a fini par remporter l'élection.

"Ses communicants avaient compris que les pommes, c’était bon", glisse Bruno Gaccio avant d’en revenir aux phrases assassines des couloirs du Parc des Princes. "Cette chose qu’il avait dite à Lescure, Lescure me l’a répétée cinq ans après. Le patron subissait des pressions mais il ne les répercutait pas sur les gens qui travaillaient. J’appelle ça un très bon patron", loue Bruno Gaccio.

"Un putain de Guignol".

Une édition spéciale en hommage à Jacques Chirac à 20H35 en clair sur CANAL+. pic.twitter.com/xYkQJ2gXTK — Les Guignols (@LesGuignols) September 27, 2019

Bruno Gaccio ne fait pas pour autant une description noire de Jacques Chirac. Dans un post Facebook publié quelques minutes après l’annonce de la mort de l’ancien président, il en a à l’inverse fait un portrait tout en nuances. L’ancien auteur des Guignols écrit notamment : "Jacques Chirac est mort. J’ai ressenti de la peine. Je ne m’attendais pas à ce sentiment. (...) On ne se connaissait pas personnellement pourtant je le connaissais intimement, au moins dans ce qu’il acceptait qu’on montre de lui publiquement. (…) J’ai perdu quelqu’un. (…) Le Chi est mort : Vive le Chi." D'aucuns appelleraient ça un hommage.

* L'émission a été enregistrée mardi, soit deux jours avant la mort de Jacques Chirac