«Cette élection européenne ne sera pas secondaire, elle sera vitale», affirme Guillaume Peltier

Deuxième de la liste portée par Marion Maréchal aux élections européennes du 9 juin prochain, Guillaume Peltier, invité de La Grande interview Europe 1-CNews lundi, a estimé que le parti Reconquête était le seul capable de mettre fin à l'immigration. "Pour la première fois depuis 1979, cette élection européenne ne sera pas secondaire, elle sera vitale", a-t-il affirmé.

"Nous pourrons rétablir les frontières [et] mettre fin à l'immigration"

"Pour la première fois, la coalition des droites, avec nos alliés Giorgia Meloni, Viktor Orban, Santiago Abascal et Marion Maréchal, cette coalition peut obtenir la majorité absolue. 49% des sièges à l'heure où nous parlons. Il manque juste quelques députés français, ceux de Reconquête. Si nous parvenons à élire, avec Marion, des députés européens, alors je le dis aux Français, nous pourrons rétablir les frontières, mettre fin à l'immigration, mettre fin à cette Commission de Bruxelles et renouer avec l'Europe des nations et des peuples", a déclaré le vice-président exécutif de Reconquête.

"Tous ceux qui n'aiment pas la France [...] ne sont plus les bienvenus dans notre pays"

Au micro de Sonia Mabrouk, Guillaume Peltier a énuméré quelques mesures du programme de Reconquête aux élections européennes. Parmi elles, rétablir les frontières européennes et nationales, supprimer le droit du sol, supprimer le regroupement familial. Une politique de fermeté qu'il défend : "Tous ceux qui n'aiment pas la France, tous les fichés S, tous les délinquants et criminels étrangers, tous les chômeurs de longue durée, tous ceux qui ne montrent pas leur adhésion aux valeurs de notre patrie ne sont plus les bienvenus dans notre pays. Nous croyons au concept de remigration, qui est de refaire partir dans leur pays d'origine tous ceux qui nous détestent", a-t-il tranché.

>> Plus d'informations à suivre...