Censure du gouvernement : «Nous n’avons pas voulu nous opposer à Michel Barnier mais faire chuter un mauvais budget», explique Éric Ciotti

Au lendemain d'une censure historique, Éric Ciotti, président fondateur de l'Union des droites pour la République, invité de La Grande interview Europe 1-CNews jeudi, a expliqué avoir voulu "faire chuter un mauvais budget" et non s'opposer à Michel Barnier.

Le gouvernement de Michel Barnier est tombé. Les députés de la gauche, du Rassemblement national et leurs alliées ciottistes ont conjointement adopté mercredi une motion de censure à l'Assemblée, la deuxième seulement de l'histoire de la Ve République. Invité de La Grande interview Europe 1-CNews jeudi, Éric Ciotti, président fondateur de l'Union des droites pour la République, s'est défendu de s'être opposé à Michel Barnier . "Nous n'avons pas voulu nous opposer à une personne, que je respecte, Michel Barnier, je lui ai dit hier, mais ce que nous avons voulu faire c'est faire chuter un texte", a-t-il assuré.

"Un budget socialiste"

Le député des Alpes-Maritimes a expliqué avoir essayé d'éviter la chute du gouvernement. "Ce qui m'a animé et uniquement cela" est de vouloir "faire chuter un mauvais budget", "un budget que j'ai qualifié de socialiste car il portait 40 milliards d'euros d'impôts de plus à la charge des Français et à la charge surtout de ceux qui travaillent et qui n'en peuvent plus de payer des impôts", a-t-il détaillé.

"Ce budget ne faisait aucune économie"

"Ce budget ne faisait aucune économie et ne s'attaquait pas à ce que l'État aujourd'hui est devenu : obèse, insupportable, créateur de normes, empêchant les entreprises de fonctionner avec des multitudes d'agences qui elles-mêmes créent des contraintes. Tout cela, Michel Barnier n'a pas voulu ou n'a pas pu s'y attaquer. Nous avons dit 'si ce budget reste dans l'État, nous ne voterons pas'. On ne nous a pas cru, on a apporté des amendements, ils n'ont pas été reçus. Donc, malheureusement, on a tiré les conséquences de cette situation", a-t-il tranché.

Un gouvernement qui a chuté en raison des voix du Rassemblement national et des ciottistes alliées à celles de la gauche. Au micro d'Europe 1, Éric Ciotti s'est défendu de faire le jeu de La France insoumise. "On a respecté la Constitution. L'article 49.3 vise un texte, vise à rejeter un texte. J'ai voulu donner du crédit aux Français, j'ai voulu qu'on n'attaque pas ceux qui, au quotidien, travaillent dur", a-t-il conclu.