Michel Barnier a dégainé le 49.3 ce lundi pour faire passer le Budget de la Sécu 2025, en s'attirant au passage les foudres des groupes d'opposition dont le Rassemblement national. Ce dernier est prêt à se joindre au NFP pour voter la censure du gouvernement Barnier, mais a-t-il vraiment à y gagner ?

Michel Barnier a perdu mais Marine Le Pen a-t-elle vraiment gagné . Le Rassemblement national est catégorique : il préfère rentrer en territoire inconnu que de voter pour le Budget 2025 en l'état, jugé profondément injuste, quitte à être tenu responsable du chaos politique.

Vers un chaos à l'Assemblée nationale

Pour faire tomber Michel Barnier, le parti à la flamme doit désormais voter la motion de censure déposée par le Nouveau Front populaire, la seule en mesure d'obtenir une majorité au sein de l'hémicycle. Pourtant cette motion vise le parti d'extrême droite directement, étant donné qu'elle accuse le Premier ministre "d'avoir cédé aux viles obsessions de l'extrême droite notamment sur l'immigration".

Marine Le Pen a vivement critiqué cette formulation ce mardi matin à l'Assemblée nationale, où elle demandait si "on peut s'interroger sur le souhait véritable du NFP de voir voter cette censure ?" Avant d'ajouter "qu'en règle générale, quand on présente une censure et qu'on souhaite qu'elle soit votée, on évite d'insulter ceux qui sont amenés à la voter".

Cependant, si le RN pointe du doigt cette incohérence de la gauche, le parti compte pour l'instant se joindre à son vote. Les troupes de Marine Le Pen feront alors face au risque d'être considéré comme responsables du chaos. Un chambardement qui pourrait s'installer durablement puisque le Palais bourbon est toujours fracturé en trois blocs irréconciliables et qu'il ne peut être dissout avant au moins six mois.