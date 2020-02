Cédric Villani : "Il n’y a pas de rapprochement de premier tour" avec Agnès Buzyn

"Il n’y a pas de rapprochement de premier tour", a répété Cédric Villani, candidat à la mairie de Paris, au micro du Grand Rendez-vous sur Europe 1. Selon des informations d'Europe 1 pourtant, des rapprochements entre son équipe et celle d’Agnès Buzyn, qui remplace au pied levé Benjamin Griveaux dans cette campagne, auraient toutefois commencé, en allant même jusqu’à l’examen des comptes. S'agit-il de préparer un fusion pour le second tour ? "Pour le deuxième tour, le moment n’est pas venu", répond Cédric Villani. Et d'ajouter : "Pour l’instant je suis ouvert, je suis à l’écoute."

"Ce qui m’importe ici, c’est de faire valoir les idées du programme", poursuit le mathématicien. "Dans cette campagne, il y a des idées, des enjeux que je suis le seul à porter", assure-t-il, en évoquant notamment son "grand plan écologique". Concernant le programme d'Agnès Buzyn, dont elle vient de dévoiler les grandes lignes dans un entretien au Journal du Dimanche, Cédric Villani estime que "c’est un programme qui, de toute évidence, parle à la droite".

Des thématiques de droite

Pour le député, exclu de LREM fin janvier, l'ancienne ministre de la Santé a axé son projet autour de deux thématiques : la sécurité et la propreté. Deux thèmes, pointe-t-il, que Rachida Dati, la candidate de la droite républicaine, cite également comme prioritaire dans les colonnes du Parisien. "Bien sûr, tout le monde à le droit à un Paris sûr et propre. La sécurité doit faire partie des premières priorités. Pour moi, c’est un présupposé, on part de ça. Mais ce qui est intéressant, ce que l’on veut faire par-dessus", explique-t-il.