Réforme territoriale : les 10 milliards d'euros d'économies étaient "un chiffre fantaisiste", assure Carole Delga

INTERVIEW

La fusion des régions, de 22 à 13, adoptée en 2015, n’a pas permis de réaliser les 10 milliards d’euros d’économies. Alors que le congrès des régions se réunit jusqu’à mardi soir à Bordeaux, le rapport annuel de la Cour des comptes sur les finances locales est cinglant. Les dépenses des régions ont même globalement augmenté de 207 millions d’euros. Invitée sur Europe 1 mardi matin, Carole Delga, présidente PS de la région Occitanie, a défendu le bilan des régions.

"C'était l'engagement d'un seul secrétaire d'Etat, qui n'avait pas été repris par le Premier ministre de l'époque, a-t-elle estimée en évoquant les dix milliards d'économie prévus. C’était un chiffre fantaisiste". La présidente de la région Occitanie a par ailleurs estimé que les régions ne dépensaient pas plus. "On ne peut pas dire que nous dépensons plus car l'augmentation des dépenses de fonctionnement est de moins de 2% pour la région Occitanie. De plus, les nouvelles régions ont eu de nouvelles missions, donc cela est normal".

Un lycée d'Occitanie sera renommé Jacques Chirac

A l'évocation des économies réalisées par d'autres régions, comme la région Auvergne-Rhône-Alpes, Carole Delga a fermement défendu son bilan : "En Occitanie, nous faisons en sorte d'équiper les 13 départements et 4.500 communes. Nous avons aussi la plus forte progression d'habitants avec 52.000 nouveaux habitants". Et d'ajouter : "Nous avons décidé d’augmenter le budget pour l’éducation et de baisser le tarif des transports scolaires. Le budget pour la culture et l'agriculture a également été revu à la hausse. Nous avons fait des économies que nous réinvestissons pour la population". La présidente de la région Occitanie n'a pas mâché ses mots, affirmant que c'était "complètement à côté de la plaque" de parler de 10 milliards d'euros d'économie.

Carole Delga a également tenu à rendre hommage à Jacques Chirac, affirmant qu'un lycée de la région serait renommé d'après le nom de l'ancien président. "Je tenais à rendre hommage à ce grand président de la République, qui avait la passion des territoires".