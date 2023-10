Campus européen du parti Renaissance : la situation en Israël au centre des discussions

Samedi s'est ouvert la première journée du campus européen du groupe Renaissance au parc des expositions à Bordeaux. Au départ, le parti présidentiel avait programmé une réflexion globale sur l'Europe, dans le but notamment de lancer la campagne des Européennes, mais l'évènement a finalement été très largement dominé par le contexte international très tendu.

"Le soutien doit être entier envers le peuple israélien"

Avec l'annonce de l'attaque du Hamas contre Israël, le bilan européen des dernières années est passé au second plan. Dès le début de son discours, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a dénoncé cette offensive. "Je condamne avec la plus grande fermeté l'attaque insensée menée par le Hamas contre Israël. C'est purement du terrorisme et Israël a le droit de se défendre", a-t-elle déclaré.

Au sein de la majorité, on condamne en bloc cette attaque, à l'image de Sylvain Maillard, président du groupe Renaissance et membre du groupe d'amitié France-Israël à l'Assemblée nationale. "Le soutien doit être plein et entier envers le peuple israélien et les civils israéliens. Dans ce cas-là, on répond toujours aux demandes des gouvernements. Si le gouvernement israélien a des demandes à faire au gouvernement français, il le fera", a-t-il souligné.

Une nouvelle crise internationale qui s'ajoute à celles de l'Arménie et de la guerre en Ukraine. Des conflits qui sont déjà au cœur des discussions de cette rentrée politique.