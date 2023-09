Camions des Restos du Cœur vandalisés : «S'il faut, on trouvera un soutien financier exceptionnel», assure Aurore Bergé

Tristesse et incompréhension. Vendredi soir, à Wattrelos, dans le Nord, 12 camions des Restos du Cœur ont été vandalisés sur le site logistique de l'association. Des camions dédiés à la livraison d'une cinquantaine de centres. Un acte de vandalisme qui pourrait avoir des conséquences sur 40.000 personnes, qui pourraient ne pas recevoir leurs aides alimentaires. Aurore Bergé, ministre des Solidarités et des Familles, a fait part de son indignation au micro d'Europe 1, et a assuré que "s'il le faut, on trouvera un soutien financier exceptionnel".

"Il faut que l'État soit implacable"

"Je partage à la fois les mots de colère, de consternation et d'indignation qu'ont rappelé à la fois les bénévoles des Restos du Cœur et les élus de Wattrelos qui ont découvert les faits", a tout d'abord insisté la ministre au micro d'Europe 1. "Ce qu'il faut, c'est surtout faire en sorte à la fois que l'enquête porte ses fruits et qu'une condamnation exemplaire puisse exister. C'est une attaque délibérée, puisque là, on a cherché à porter atteinte aux Restos. C'est clairement attaquer les gens les plus fragiles, les plus vulnérables, les plus modestes", a fustigé Aurore Bergé.

Désormais, la ministre des Solidarités entend "trouver des solutions. Dès samedi, les services de l'État ont pris l'attache de l'association, des Restos, des élus pour qu'on puisse trouver des véhicules de substitution. Et s'il faut un soutien financier exceptionnel, évidemment on le trouvera", assure-t-elle. "Il faut réagir dans l'urgence, parce que quand on est une famille précaire, on ne va pas attendre plusieurs jours ou semaines pour bénéficier de cette aide".

Pour Aurore Bergé, "il faut que l'État soit implacable pour dénoncer, et que la justice passe, de manière à ce qu'on démontre que sur ces sujets-là, on ne laisse rien passer". Ce dimanche après-midi, une réunion de crise est organisée à Wattrelos. La ministre des Solidarités se dit "à leur totale disposition".