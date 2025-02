Budget : «Nous vivons depuis trop longtemps au-dessus de nos moyens», s'alarme Sylvain Maillard

Le député Ensemble pour la République Sylvain Maillard était l'invité de La Grande interview Europe 1-CNews. Au micro de Romain Desarbres, il est revenu sur l'importance de recarder le budget, insistant sur le fait que la France "vit haut dessus de ses moyens".



Le dérapage budgétaire "place la France au pied du mur", a alerté ce jeudi la Cour des comptes, qui appelle désormais à rapidement faire des économies, au risque de "durablement décrocher de ses partenaires européens". Invité ce vendredi matin sur le plateau de La Grande interview Europe 1-CNews, le député Ensemble pour la République de Paris Sylvain Maillard, rappelle l'action de l'État.

"Nous avons besoin de vivre en fonction de ce que nous gagnons"

"On fait un peu plus de 25 milliards d'euros d'économies, c'est gigantesque sur le budget de l'État", insiste-t-il face à Romain Desarbres. Si la stratégie repose sur des augmentations de taxes et d'impôts, le président du groupe Renaissance de Paris l'assure : "Il y a aussi énormément de réductions de budget". "Et vous savez, ces réductions de budget vont se voir dans notre vie quotidienne", insiste-t-il.

"Nous avons besoin de vivre en fonction de ce que nous gagnons car nous vivons au-dessus de nos moyens depuis trop longtemps", conclut Sylvain Maillard, ajoutant que les Français devront également travailler plus et plus longtemps pour équiliber, voire réduire les dépenses de l'État.