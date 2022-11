Budget : Élisabeth Borne actionne le 49.3 sur l'ensemble du projet

Élisabeth Borne a de nouveau actionné mercredi l'article 49.3 de la Constitution, engageant la responsabilité de son gouvernement devant l'Assemblée nationale sur l'ensemble du projet de loi de finances (PLF) en première lecture.

"Lundi, lors de l'examen des crédits de la mission écologie, développement et mobilités durables, avec 15 milliards d'euros de dépenses nouvelles, ponctionnées sur des programmes essentiels, vous avez profondément bouleversé la cohérence et les équilibres du texte. (...) Puisque les conditions d'un dialogue constructif ne sont plus réunies (...), nous devons réagir", a déclaré la Première ministre dans l'hémicycle.

Une motion de censure déposée par LFI

Peu après, les députés LFI ont déposé une nouvelle motion de censure contre le gouvernement. "Une telle répétition (du 49.3) illustre le mépris du pouvoir pour le travail parlementaire, une incapacité à convaincre et une utilisation de plus en plus autoritaire des mécanismes de la Ve République", dénoncent les députés dans cette motion de censure. Pour eux, ce 49.3 actionné mercredi après-midi "s’ajoute à la pratique du mensonge généralisé pour discréditer l’opposition des parlementaires face à ces coups de force répétés".

"Le gouvernement cherche ici à masquer l’austérité généralisée pour le logement, la solidarité nationale, les services publics, l’école ou l’égalité entre les femmes et les hommes", ont encore critiqué les députés LFI.

>> Plus d'informations à suivre...